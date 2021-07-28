Очередная встреча представителей парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана пройдет в Исламабаде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Очередная встреча представителей парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана пройдет в 2022 году в Исламабаде.

Об этом сказал на конференции в Гяндже председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что этот формат будет способствовать развитию отношений между тремя братскими странами.

По словам Шентопа, главы Азербайджана, Турции и Пакистана также могут создать трехсторонний формат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)