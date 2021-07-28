Сохраняется напряженность на кельбаджарском направлении - минобороны Азербайджана (версия 3)

(первая версия в 10:08)

БАКУ /Trend/ - Ответные меры азербайджанской армии, принятые в целях пресечения провокации, начатой вооруженными силами Армении на кельбаджарском направлении в ночь на 28 июля, продолжаются, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Азербайджанские подразделения предприняли необходимые шаги для нейтрализации огневых точек противника.

"Сообщения о якобы нанесении ущерба гражданским объектам на территории Армении являются ложью, распространяемой исключительно с целью дезинформации. Военно-политическое руководство Армении, верное своим традициям, продолжает распространять недостоверную информацию, чтобы ввести в заблуждение армянскую общественность и международное сообщество", - говорится в сообщении.

Минобороны Азербайджана призывает военно-политическое руководство Армении воздержаться от авантюрных действий, провокаций и преднамеренного обострения ситуации на государственной границе двух стран и начать переговоры по делимитации государственной границы.

"Вновь заявляем, что ответственность за эскалацию ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении.

В настоящее время оперативная обстановка на указанном направлении находится под контролем азербайджанских подразделений.

Для обеспечения неприкосновенности границ Азербайджанской Республики все провокации Армении будут и впредь решительно пресекаться, отмечается в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)