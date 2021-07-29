Состоялась церемония закрытия "Недели дипломатии" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония закрытия «Недели дипломатии», организованной совместно министерством иностранных дел Азербайджана и Университетом АDА на тему «44-дневная Отечественная война и поствоенная внешняя политика Азербайджана».

Как передает в четверг Trend со ссылкой на МИД, в мероприятии приняли участие министр иностранных дел Джейхун Байрамов и ректор Университета АDА Хафиз Пашаев.

На мероприятии минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за Родину.

В ходе церемонии, прошедшей с участием представителей 15 волонтерских организаций и движений, действующих в Азербайджане, был показан видеоролик "Один день азербайджанских волонтеров".

Также был представлен отчетный видеоролик о встречах и работе, проведенной в рамках "Недели дипломатии".

Выступивший на мероприятии глава МИД Джейхун Байрамов рассказал о большом значении исторической Победы славной азербайджанской армии во главе с Верховным главнокомандующим ВС, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также отметил важность посвящения "Недели дипломатии" Победе страны. Коснувшись вклада азербайджанской молодежи в рамках волонтерского движения в развитие страны и общества, министр добавил, что волонтерство - это не только движение, но и традиция и образ жизни азербайджанского народа.

Затем около 40 участников "Недели дипломатии" были награждены сертификатами. Ректор Университета АDА Хафиз Пашаев поздравил всех участников и поделился с молодежью ценными рекомендациями. Он также подчеркнул, что, независимо от профиля образования, каждый представитель азербайджанской молодежи должен хорошо изучить и знать историю своей страны.

(Перевод: Турал Гараджаев)