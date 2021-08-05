Азербайджанская делегация примет участие в церемонии инаугурации президента Ирана
БАКУ /Trend/ - Делегация во главе со спикером Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой находится в Тегеране для участия в инаугурации новоизбранного президента Ирана Ибрагима Раиси.
Как сообщает в четверг Trend, в состав делегации вошли вице-премьер Шахин Мустафаев и дипломаты.
Церемония инаугурации начнется в 17:00 по местному времени в иранском парламенте. В ней примут участие 115 официальных лиц из 73 стран, включая глав 10 государств и председателей парламентов 20 стран. 11 стран будут представлены на инаугурации на уровне глав МИД.
(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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