Азербайджанская делегация примет участие в церемонии инаугурации президента Ирана

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе со спикером Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой находится в Тегеране для участия в инаугурации новоизбранного президента Ирана Ибрагима Раиси.

Как сообщает в четверг Trend, в состав делегации вошли вице-премьер Шахин Мустафаев и дипломаты.

Церемония инаугурации начнется в 17:00 по местному времени в иранском парламенте. В ней примут участие 115 официальных лиц из 73 стран, включая глав 10 государств и председателей парламентов 20 стран. 11 стран будут представлены на инаугурации на уровне глав МИД.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)