Обсуждены изменения в законодательство Азербайджана в области НПО

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, в ходе встречи были обсуждены проект регламента заседания Наблюдательного совета Агентства и предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство об НПО.

Члены Наблюдательного совета обменялись мнениями по общим положениям, отраженным в документе, правилам организации заседания, правам, обязанностям и полномочиям членов Наблюдательного совета, подготовке и принятию соответствующих документов, правилам первичного и окончательного обсуждения документов в Наблюдательном совете, а также ряду других статей. По окончании обсуждений было решено подготовить окончательный вариант документа с учетом всех предложений и представить его на следующее заседание.

Затем были обсуждены предложения членов Наблюдательного совета по изменению законодательства в области НПО. Было предложено упрощение регистрации проектов, финансируемых за счет грантов, улучшение процедуры регистрации НПО и упрощение другой сопутствующей документации. По окончании обсуждений было решено как можно скорее обобщить и направить в соответствующие ведомства предложения Агентства по совершенствованию правовой базы в этой сфере.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)