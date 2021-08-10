Назначен новый представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Новоназначенный представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Алекс Хайкенс вручил министру иностранных дел Джейхуну Байрамову письмо об аккредитации.

Как сообщили во вторник Trend в бакинском офисе ЮНИСЕФ, Алекс Хайкенс начал работу в 2013 году в качестве глобального советника по климатическим изменениям, вопросам окружающей среды и энергетики в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Ранее он работал в программах ПРООН и ФАО в области водных ресурсов, климата, сельского хозяйства и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

До назначения в Азербайджан Хайкенс в течение четырех лет работал представителем UNICEF в Монголии, руководя реализацией Страновой программы. Его деятельность охватывала такие области, как защита детей, здоровье, питание, водоснабжение, санитария/гигиена, образование, развитие детей младшего и подросткового возраста, социальная защита, борьба с загрязнением воздуха и изменением климата.

С 2020 года он направил все свои усилия преимущественно на поддержку мер правительств стран мира по устранению последствий пандемии COVID-19 для детей и обеспечения доступа к вакцинам от коронавируса.

Алекс Хайкенс – выпускник Утрехтского университета, является кандидатом наук в области окружающей среды, а также имеет степень магистра в области биологии.