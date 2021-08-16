Зангезурский коридор может стать возможностью для привлечения инвестиций - Мэтью Брайза

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор может стать возможностью для привлечения инвестиций, восстановления промышленных объектов, функционирование которых создаст новые рабочие места.

Об этом сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

По его мнению, Зангезурский коридор предоставит большие возможности как Армении, так и Азербайджану, и Турции в сфере восстановления экономических отношений.

Также Зенгезурский коридор поможет Армении интегрироваться в экономику региона, считает дипломат.

«Надеюсь, что в скором времени армянские политики оправятся от шока, вызванного проигрышем в войне, и «прозападное большинство» в Армении осознает, что пришло время отказаться от мифа о «великой Армении» и начать восстанавливать свою страну вместе с соседями», - сказал Брайза.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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