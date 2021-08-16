Президент Ильхам Алиев: Армяне, уходя из Кяльбаджара, разрушили здесь все здания, гидроэлектростанции, разрушили все (ВИДЕО)

<БАКУ /Trend/ - Посмотрите на эти развалины. Армяне, уходя из Кяльбаджара, разрушили здесь все здания, гидроэлектростанции, разрушили все. Эти развалины - очередное проявление армянских зверств.

Об этом, как сообщае Trend, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Кяльбаджарский и Лачинский районы. Кадрами из поездки на на своей официальной странице в Instagram поделилась Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.