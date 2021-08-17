На оборонной выставке в Турции представлено свыше 100 наименований азербайджанской продукции

БАКУ /Trend/ - На международной выставке оборонной промышленности IDEF-2021, которая проходит 17 - 20 августа в Стамбуле, представлены 133 наименования продукции, производимой на предприятиях министерства оборонной промышленности Азербайджана, а именно: снайперские винтовки, автоматы, штурмовые пулеметы, гранатометы, минометы, беспилотные летательные аппараты, боеприпасы. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.

На выставке представлена продукция более одной тысячи компаний из свыше 50 стран.

Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2021 проходит под патронажем Администрации президента Турции и при организации министерства национальной обороны.

В выставке участвует делегация во главе с руководством министерства оборонной промышленности Азербайджана. Члены делегации встретятся с официальными лицами Турции и представителями ведущих компаний мира в сфере оборонной промышленности.

(Автор: Эльчин Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)