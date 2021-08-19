Усилены оборонительные укрепления на стратегических высотах Нахчывана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Меры по армейскому строительству в Нахчыванской АР обрели регулярный характер. В рамках этих мер усилены оборонительные укрепления на стратегических высотах Нахчывана, передает в четверг Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В результате проведенных реформ в частях и подразделениях, расположенных в высокогорных условиях, созданы образцовые условия службы. В рамках проводимых работ существенно улучшены жилищные условия в воинских частях в районах Текагая и Союг, которые считаются основными укрепрайонами автономной республики.

Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов 18 августа посетил укрепленные районы Текегая и Союг, поинтересовался организацией службы на передовой и бытовыми условиями личного состава.

Выразив благодарность солдатам за успешную службу в трудных горных условиях, Васиф Талыбов отметил, что защита границ страны – главная задача, стоящая перед нашей армией: «Учитывая стратегическое значение этого направления, в 2014 году было принято решение о создании постов и организации службы. Вот уже семь лет азербайджанский солдат несет службу здесь, в трудных горных условиях, успешно и с честью выполняя возложенную на него задачу».

Затем слово было дано солдатам, которые выразили благодарность за созданные на высоком уровне условия для несения службы.

Далее председатель Верховного меджлиса наградил отличившихся военнослужащих ценными подарками, поинтересовался созданными условиями, ознакомился на командно-наблюдательном пункте с состоянием наших позиций, текущими топографическими данными и тактической ситуацией.

Было отмечено, что за минувший период 2021 года продолжилось строительство военных объектов в частях Отдельной общевойсковой армии, расположенных на высоте более 3000 метров над уровнем моря. В целом на 11 оборонительных позициях было построено 11 новых солдатских казарм, а уже имеющиеся казармы были капитально отремонтированы. Для постоянного обеспечения оборонительных позиций электроэнергией были установлены новые солнечные панели. Смотровые посты, окопы и связывающие пути в подразделениях, опорных пунктах и позициях, расположенных в сложных горных условиях, адаптированы к неблагоприятным погодным условиям.

С помощью инженерной техники восстановлено 70 км дорог между населенными пунктами и оборонительными позициями, в общей сложности благоустроено и восстановлено более 200 км путей снабжения.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)