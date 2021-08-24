Мы продолжим поддержку национальных специалистов Азербайджана в деле разминирования - резидент-координатор ООН

БАКУ/Trend/- Мы продолжим поддержку национальных специалистов в деле разминирования, потому что понимаем, что это – приоритет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказала новоназначенный резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 24 августа в Баку.

«Надеемся, что подписанное 10 ноября трехстороннее Заявление придаст импульс установлению прочного мира в регионе Южного Кавказа, новой эре, ведущей к спокойствию и сотрудничеству. В декабре ООН оказал поддержку правительству в оценке потребностей Карабахского региона. Мы немедленно собрали 1 миллион долларов с целью оказания помощи ANAMA для разминирования в шести районах вдоль бывшей линии соприкосновения. Мы продолжим поддержку национальных специалистов в деле разминирования, потому что понимаем, что это – приоритет. В то же время ООН, создав со Всемирным банком, Европейским Союзом и другими международными партнерами фонд, ведет координационную работу, чтобы тренинги для ANAMA продолжались и процесс разминирования проводился в соответствии с самыми высокими стандартами. Мы полностью привержены поддержке усилий по безопасному и достойному возвращению вынужденных переселенцев в данный регион»,- сказала она.