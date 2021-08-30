В Лос-Анджелесе сняли фильм о взятых в плен и без вести пропавших азербайджанцах (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Генконсульство Азербайджана в Лон-Анджелесе подготовило короткометражный фильм на английском языке о пропавших без вести, взятых в плен и заложники азербайджанцах, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на дипмиссию.

Фильм повествует о том, как в начале 1990-х годов Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана, и 800 тысяч азербайджанцев были изгнаны из родных мест. Во время оккупации и этнических чисток армянские войска часто осаждали азербайджанские села, убивали и брали в заложники множество мирных азербайджанцев.

В фильме демонстрируются фотографии Шушинской тюрьмы, в которой во время оккупации содержались многие азербайджанцы. В тот период без вести пропали около четырех тысяч азербайджанцев, из которых 719 человек были гражданскими лицами (326 детей, 267 женщин и 71 ребенок). До настоящего времени об их судьбах ничего не известно.

Фильм, дублированный на другие официальные языки ООН (арабский, китайский, французский, испанский и русский), размещен в социальных сетях и приурочен к 30 августа – Международному дню без вести пропавших.

Его можно посмотреть по линку:

Отметим, что с 2019 года генконсульство подготовило и распространило 29 фильмов об Азербайджане. Многие из них дублированы на самые распространенные языки мира

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)