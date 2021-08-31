Через 39 лет Дни поэзии Вагифа вновь в Шуше

БАКУ /Trend/ - Шуша – жемчужина азербайджанской природы, истории и искусства. Природа подарила этому городу в горах все – чарующие пейзажи, лечебный воздух и живительную воду. Старинные крепости, здания, улицы, реки, камни – все это историческая память. Музыка и стихи живут в каждой пяди этой земли. История Карабаха, богатые традиции местной поэзии и музыкального искусства – все это живо и сегодня…

Ни много, и ни мало ровно через 29 лет шушинцы вновь пришли на встречу с Моллой Панахом Вагифом. Вновь вокруг его мавзолея витает победный дух, звучат стихи, мугам. Это день, когда вновь открылся мавзолей Моллы Панаха Вагифа и начались Дни поэзии Вагифа. После освобождения города Шуша 30 августа здесь вновь организованы Дни поэзии Вагифа, история которых насчитывает 39 лет.

Торжественное открытие мавзолея Моллы Панаха Вагифа и Дома поэзии в Шуше 14 января 1982 года с участием общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева было проявлением его большого внимания к национальной литературе, истории и культуре.

Именно в рамках этой поездки общенациональный лидер Гейдар Алиев дал указание о проведении Дней поэзии Вагифа, и с 29 июля по 3 августа того года в Шуше было в первый раз проведено это мероприятие.

С того дня и до 1991 года ежегодно проводились Дни поэзии Вагифа, отличающиеся своей неповторимостью в истории современной азербайджанской литературы. Мероприятие начиналось на родине поэта, в Газахе, и заканчивалось на обворожительном Джыдыр дюзю в Шуше. В рамках мероприятия, которое с большим интересом встречали любители литературы, наряду с вечерами поэзии представлялись и концертные программы.

Объявление Президентом Ильхамом Алиевым города Шуша культурной столицей Азербайджана, проведение здесь музыкального фестиваля «Хары бюльбюль», возобновление Дней поэзии Вагифа стали традицией культурной жизни не только этого города, но и всего независимого Азербайджана, освободившего свои земли и восстановившего свою территориальную целостность.

После выступлений на церемонии открытия мероприятия, организованного Фондом Гейдара Алиева, был показан видеоролик об истории Дней поэзии Вагифа, затем в исполнении мугамного трио был исполнен Qarabağ şikəstəsi.

После официальной церемонии открытия участники мероприятия посетили восстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа.

Один из участников мероприятия, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев сказал: «Сегодня у нас такие теплые впечатления. Ожидаемый день настал. Шуша освобождена. Это большое счастье быть свидетелем такого дня. Я благодарен судьбе за этот день».

Напомним, что азербайджанский народ никогда не забывал своего любимого поэта. Включение имени Моллы Панаха Вагифа в «Программу юбилеев выдающихся лиц и знаменательных событий в 2016-2017 гг.» ЮНЕСКО стало олицетворением высокой оценки, данной гуманным ценностям в творчестве этого великого мастера слова, оставившего неизгладимый след в истории многовековой, богатой литературы Азербайджана. Кроме того, ТЮРКСОЙ объявил 2017 год «Годом Моллы Панаха Вагифа», в рамках которого провел мероприятия.

Празднование на высоком уровне со стороны государства юбилеев известных личностей, издание и пропаганда их произведений охватили и наследие Моллы Панаха Вагифа.

По распоряжению Президента Ильхама Алиева «О проведении 300-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа» от 12 января 2017 году в память поэта в стране были проведены научно-практические конференции, выставки живописи и ряд других мероприятий.

Молла Панах Вагиф был великим поэтом, мыслителем и государственным деятелем своего времени. Его творчество отличается своеобразной реалистичной литературно-эстетической позицией. Стихи и песни, звучащие на мероприятии, которое проходит сегодня в Шуше при организации Фонда Гейдара Алиева, очень близки духу Вагифа.

Секретарь Союза писателей Азербайджана, известный писатель-драматург Ильгар Фахми так комментирует историческую значимость этого дня: «Если бы год назад нам сказали, что в следующем году в Шуше будут проведены Дни поэзии Вагифа, то мы, наверное, не поверили бы. Время изменилось, эта мечта, которая казалась нам сном, реализовалась под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Это незабываемый день, день, который золотыми буквами вписан в жизнь, память каждого участвующего здесь человека. Дни поэзии традиционно отмечались с 1982 года. Армянская агрессия помешала их проведению. После освобождения наших земель мавзолей Вагифа был восстановлен, и было принято решение о проведении дней поэзии. Дни поэзии Вагифа, открытие которых мы сегодня отмечаем, продолжатся несколько дней. В рамках дней поэзии будут выступления, запланировано проведение литературного симпозиума, демонстрируются выставки».

Следует отметить, что после освобождения земель от армянской оккупации в культурном развитии Азербайджана начался новый период. Восстановление принадлежащих азербайджанскому народу исторических памятников, празднование вновь традиционных и еще более грандиозных мероприятий – это торжество возвращения. Сегодня мы свидетели очередного такого торжества. Восстановление мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше высокая оценка, которая дана всей азербайджанской литературе. Среди тех, кто приехал на Дни поэзии Вагифа с переполненным словами сердцем есть и народный поэт Сабир Рустамханлы. Он подчеркнул, что этот праздник поэзии, который вновь проводится в Шуше, своего рода послание миру: «Во-первых, освобождение города Шуша, возвращение духа древнему культурному центру Азербайджана, приезд сюда представителей литературы и возобновление Дней поэзии – это очень большое историческое событие, яркая история нашей истории. В действительности силу нашим солдатам в освобождении города Шуша подарили дух и история этого города, чувство мести за наших шехидов. Благодаря этому героизму наша поэзия возобновила свои традиции, которые будет вечны как слово Вагифа, как сама Шуша».

Сегодня в Шуше настоящий праздник, все хотят делиться своей радостью и чувством гордости. В груди каждого чувство радости, которую подарила народу завоеванная победа. Каждый хочет выразить свою признательность за эту победу Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первой леди Мехрибан Алиевой, бессмертным шехидам, ветеранам войны написанными стихами или исполненной песней. Сегодня Шуша стала венцом поэзии и слова…

Отметим, что сегодня, 31 августа, Дни поэзии Вагифа будут продолжены симпозиумом.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)