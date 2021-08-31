Через 39 лет Дни поэзии Вагифа вновь в Шуше

Политика 31 августа 2021 11:46 (UTC+04:00)
Через 39 лет Дни поэзии Вагифа вновь в Шуше

БАКУ /Trend/ - Шуша – жемчужина азербайджанской природы, истории и искусства. Природа подарила этому городу в горах все – чарующие пейзажи, лечебный воздух и живительную воду. Старинные крепости, здания, улицы, реки, камни – все это историческая память. Музыка и стихи живут в каждой пяди этой земли. История Карабаха, богатые традиции местной поэзии и музыкального искусства – все это живо и сегодня…

Ни много, и ни мало ровно через 29 лет шушинцы вновь пришли на встречу с Моллой Панахом Вагифом. Вновь вокруг его мавзолея витает победный дух, звучат стихи, мугам. Это день, когда вновь открылся мавзолей Моллы Панаха Вагифа и начались Дни поэзии Вагифа. После освобождения города Шуша 30 августа здесь вновь организованы Дни поэзии Вагифа, история которых насчитывает 39 лет.

Торжественное открытие мавзолея Моллы Панаха Вагифа и Дома поэзии в Шуше 14 января 1982 года с участием общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева было проявлением его большого внимания к национальной литературе, истории и культуре.

Именно в рамках этой поездки общенациональный лидер Гейдар Алиев дал указание о проведении Дней поэзии Вагифа, и с 29 июля по 3 августа того года в Шуше было в первый раз проведено это мероприятие.

С того дня и до 1991 года ежегодно проводились Дни поэзии Вагифа, отличающиеся своей неповторимостью в истории современной азербайджанской литературы. Мероприятие начиналось на родине поэта, в Газахе, и заканчивалось на обворожительном Джыдыр дюзю в Шуше. В рамках мероприятия, которое с большим интересом встречали любители литературы, наряду с вечерами поэзии представлялись и концертные программы.

Объявление Президентом Ильхамом Алиевым города Шуша культурной столицей Азербайджана, проведение здесь музыкального фестиваля «Хары бюльбюль», возобновление Дней поэзии Вагифа стали традицией культурной жизни не только этого города, но и всего независимого Азербайджана, освободившего свои земли и восстановившего свою территориальную целостность.

После выступлений на церемонии открытия мероприятия, организованного Фондом Гейдара Алиева, был показан видеоролик об истории Дней поэзии Вагифа, затем в исполнении мугамного трио был исполнен Qarabağ şikəstəsi.

После официальной церемонии открытия участники мероприятия посетили восстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа.

Один из участников мероприятия, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев сказал: «Сегодня у нас такие теплые впечатления. Ожидаемый день настал. Шуша освобождена. Это большое счастье быть свидетелем такого дня. Я благодарен судьбе за этот день».

Напомним, что азербайджанский народ никогда не забывал своего любимого поэта. Включение имени Моллы Панаха Вагифа в «Программу юбилеев выдающихся лиц и знаменательных событий в 2016-2017 гг.» ЮНЕСКО стало олицетворением высокой оценки, данной гуманным ценностям в творчестве этого великого мастера слова, оставившего неизгладимый след в истории многовековой, богатой литературы Азербайджана. Кроме того, ТЮРКСОЙ объявил 2017 год «Годом Моллы Панаха Вагифа», в рамках которого провел мероприятия.

Празднование на высоком уровне со стороны государства юбилеев известных личностей, издание и пропаганда их произведений охватили и наследие Моллы Панаха Вагифа.

По распоряжению Президента Ильхама Алиева «О проведении 300-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа» от 12 января 2017 году в память поэта в стране были проведены научно-практические конференции, выставки живописи и ряд других мероприятий.

Молла Панах Вагиф был великим поэтом, мыслителем и государственным деятелем своего времени. Его творчество отличается своеобразной реалистичной литературно-эстетической позицией. Стихи и песни, звучащие на мероприятии, которое проходит сегодня в Шуше при организации Фонда Гейдара Алиева, очень близки духу Вагифа.

Секретарь Союза писателей Азербайджана, известный писатель-драматург Ильгар Фахми так комментирует историческую значимость этого дня: «Если бы год назад нам сказали, что в следующем году в Шуше будут проведены Дни поэзии Вагифа, то мы, наверное, не поверили бы. Время изменилось, эта мечта, которая казалась нам сном, реализовалась под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Это незабываемый день, день, который золотыми буквами вписан в жизнь, память каждого участвующего здесь человека. Дни поэзии традиционно отмечались с 1982 года. Армянская агрессия помешала их проведению. После освобождения наших земель мавзолей Вагифа был восстановлен, и было принято решение о проведении дней поэзии. Дни поэзии Вагифа, открытие которых мы сегодня отмечаем, продолжатся несколько дней. В рамках дней поэзии будут выступления, запланировано проведение литературного симпозиума, демонстрируются выставки».

Следует отметить, что после освобождения земель от армянской оккупации в культурном развитии Азербайджана начался новый период. Восстановление принадлежащих азербайджанскому народу исторических памятников, празднование вновь традиционных и еще более грандиозных мероприятий – это торжество возвращения. Сегодня мы свидетели очередного такого торжества. Восстановление мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше высокая оценка, которая дана всей азербайджанской литературе. Среди тех, кто приехал на Дни поэзии Вагифа с переполненным словами сердцем есть и народный поэт Сабир Рустамханлы. Он подчеркнул, что этот праздник поэзии, который вновь проводится в Шуше, своего рода послание миру: «Во-первых, освобождение города Шуша, возвращение духа древнему культурному центру Азербайджана, приезд сюда представителей литературы и возобновление Дней поэзии – это очень большое историческое событие, яркая история нашей истории. В действительности силу нашим солдатам в освобождении города Шуша подарили дух и история этого города, чувство мести за наших шехидов. Благодаря этому героизму наша поэзия возобновила свои традиции, которые будет вечны как слово Вагифа, как сама Шуша».

Сегодня в Шуше настоящий праздник, все хотят делиться своей радостью и чувством гордости. В груди каждого чувство радости, которую подарила народу завоеванная победа. Каждый хочет выразить свою признательность за эту победу Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первой леди Мехрибан Алиевой, бессмертным шехидам, ветеранам войны написанными стихами или исполненной песней. Сегодня Шуша стала венцом поэзии и слова…

Отметим, что сегодня, 31 августа, Дни поэзии Вагифа будут продолжены симпозиумом.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В июле внешнеторговый оборот Турции превысил $37 млрд
В июле внешнеторговый оборот Турции превысил $37 млрд
В России малогабаритные квартиры за год подорожали на 20,6%
В России малогабаритные квартиры за год подорожали на 20,6%
Квартальная выручка Zoom впервые составила более $1 млрд
Квартальная выручка Zoom впервые составила более $1 млрд
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Эксперт Минздрава Гусейн Габулов: «Родителям следует заранее начать психологически и физически готовить ребенка к школе» Общество 12:09
В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 12:08
В Азербайджане начала функционировать частная ветеринарная система Общество 12:04
В июле внешнеторговый оборот Турции превысил $37 млрд Турция 11:58
Азербайджанские компании проявляют интерес к инструментам визуального расследования Экономика 11:55
Через 39 лет Дни поэзии Вагифа вновь в Шуше Политика 11:46
В Шуше продолжаются Дни поэзии Вагифа Общество 11:45
Министр обороны Казахстана ушел в отставку Казахстан 11:22
ЛУКОЙЛ Узбекистан открывает тендер на поставку диэтиленгликоля Туризм 11:21
В России малогабаритные квартиры за год подорожали на 20,6% Россия 11:20
СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета находятся в поездке по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) Политика 11:16
В Азербайджане начнется массовая вакцинация животных Общество 11:11
Азербайджан с начала года сократил экспорт в Украину Экономика 10:50
Квартальная выручка Zoom впервые составила более $1 млрд США 10:46
МГ ОБСЕ ничего не смогла решить мирным путем – российский политолог Политика 10:46
Турецкая госкомпания по управлению энергетическим рынком будет работать в Узбекистане Турция 10:31
Проблемные кредиты в банках Азербайджана сократились Финансы 10:28
Банк ВТБ (Азербайджан) планирует начать в III квартале кредитование микробизнеса Финансы 10:25
Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 145 новых случаев, 4 летальных исхода Кыргызстан 10:20
Лондон заявил о готовности нанести авиаудары по целям террористов в Афганистане Европа 10:17
Названа стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги на Лондонской бирже Финансы 10:15
Минский IT-холдинг готов внедрить в Азербайджане разработку на основе искусственного интеллекта Экономика 10:08
ИБР реализует шесть новых проектов в Узбекистане Бизнес 09:46
Туркменистан и Афганистан договорились усилить работу КПП Туркменистан 09:38
Нефть умеренно дешевеет на опасениях за спрос в Китае Энергетика 09:31
Около 35 тыс. семей в Азербайджане улучшили жилищные условия за счет ипотечных кредитов (ИНТЕРВЬЮ) Финансы 09:29
Власти Новой Зеландии выявили новый штамм COVID-19 с повышенной степенью мутации Другие страны 09:11
Около 30 тыс. человек эвакуировали в Калифорнии из-за лесного пожара США 08:51
Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды В мире 08:28
Ускорение темпов экономического роста положительно повлияет на стабилизацию индекса потребительских цен в Азербайджане – Unicapital Финансы 08:04
За сутки в Казахстане выявлены 4 322 заболевших коронавирусом Казахстан 07:56
Саудовские силы ПВО перехватили заминированный беспилотник у аэропорта города Абха Арабские страны 07:20
Лавров обсудит с главой МИД Армении выполнение договоренностей по Карабаху Россия 06:51
Эрдоган провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби Турция 06:30
В iPhone могут внедрить возможности спутниковой техники для экстренных ситуаций В мире 05:33
Взрыв прогремел на сахарном заводе на востоке Мексики Другие страны 04:40
Байден заявил, что решил не продлевать эвакуацию из Афганистана по рекомендации военных США 03:49
Британские ученые проследили изменение симптомов коронавируса со временем Европа 02:43
Талибы заявили, что с уходом последнего американского военного Афганистан стал независимым Другие страны 02:04
Пентагон подтвердил, что силы США покинули Афганистан США 01:19
Преступники атаковали банки и взяли заложников в Бразилии Другие страны 01:16
СБ ООН принял резолюцию о беспрепятственном выезде из Афганистана В мире 01:05
Al Jazeera: Аэропорт Кабула полностью перешел под контроль "Талибана" Другие страны 00:46
Генсек ООН призвал КНДР отказаться от разработки ядерного оружия Другие страны 00:23
В Грузии Нацбанк опубликовал прогнозы по росту ВВП в 2021-2023 гг. Финансы 00:04
Россия увеличила импорт автомобилей из Турции почти наполовину Турция 00:03
Турция почти на 60% увеличила экспорт автомобилей во Францию Транспорт 00:01
На внутренних авиарейсах в Турции вводится обязательное ПЦР-тестирование Турция 30 августа 23:56
Египет увеличил импорт турецких автомобилей более чем на 20% Турция 30 августа 23:53
США обсуждают с международными партнерами работу аэропорта Кабула после 31 августа США 30 августа 23:41
Турция готова рассмотреть предложения по аэропорту Кабула - Акар Турция 30 августа 23:27
Турция наращивает экспорт сушеных томатов Бизнес 30 августа 23:20
Туркменистан, Таджикистан и Австрия обменялись мнениями касательно расширения гуманитарного содействия афганскому населению Туркменистан 30 августа 23:16
Силы сопротивления Панджшера отбили атаку талибов на один из аванпостов В мире 30 августа 23:10
Президенты Кыргызстана и Турции провели телефонный разговор Кыргызстан 30 августа 23:04
Армения более 25 лет не выполняет свои международные обязательства в связи с судьбой пропавших без вести лиц - МИД Азербайджана Политика 30 августа 22:40
Президент Ильхам Алиев тепло побеседовал с участниками и шушинцами в рамках открытия Дней поэзии Вагифа в Шуше (ФОТО) Политика 30 августа 22:35
В каждой фотографии частица сердца... В Баку почтили память Фарида Хайрулина (ФОТО) Культура 30 августа 22:28
Джейхун Байрамов встретился с новым сопредседателем Минской группы ОБСЕ от России Политика 30 августа 22:27
Пакистан более чем наполовину увеличил импорт автомобилей из Турции Турция 30 августа 22:16
Тропический шторм "Кейт" сформировался в Атлантическом океане В мире 30 августа 22:01
В ЮНИСЕФ заявили, что в ходе удара США в Кабуле 29 августа погибли семь детей В мире 30 августа 21:43
МИД: Узбекистан не принимает афганских беженцев, а оказывает содействие в транзите Узбекистан 30 августа 21:20
Порты Турции перевалили более 8 млн тонн грузов из Украины Турция 30 августа 21:16
Горжусь участием в открытии мавзолея Вагифа в городе Шуша - народный писатель Эльчин Общество 30 августа 20:56
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО) Политика 30 августа 20:43
Туркменистан рассчитывает на поддержку стран-членов ООН в реализации мер по борьбе с коронавирусом Туркменистан 30 августа 19:51
При организации Фонда Гейдара Алиева в городе Шуша открылись выставки Политика 30 августа 19:43
Туркменские частные предприятия переработали свыше 20 тыс. тонн макулатуры Туркменистан 30 августа 19:35
Минэнерго Азербайджана привлечет консалтинговые услуги по проекту строительства электростанции Тендеры 30 августа 19:30
В то время как Азербайджан вносил вклад в обеспечение безопасности в аэропорту Кабула, мы стали очевидцами драки в парламенте Армении - итальянский сенатор Политика 30 августа 19:22
ЦБ Азербайджана назвал объем операций по обмену валюты с начала года Финансы 30 августа 19:09
Туркменистан увеличил импорт автомобилей из Турции Турция 30 августа 18:49
Опера о Молле Панахе Вагифе представлена на мировых музыкальных платформах (ВИДЕО) Культура 30 августа 18:48
Временно изменена схема движения одного из бакинских автобусов Общество 30 августа 18:32
Счастлив быть очевидцем сегодняшних событий в городе Шуша - народный писатель Анар Общество 30 августа 18:28
К тушению лесных пожаров в Габале привлечены 2 вертолета МЧС Происшествия 30 августа 18:17
Президент Азербайджана: В следующем году мы торжественно отметим 270-ю годовщину города Шуша Политика 30 августа 18:14
Президент Ильхам Алиев: Шуша ждала нас, мы должны были прийти и мы пришли Политика 30 августа 18:11
Шуша - сам по себе уникальный город - Фархад Бадалбейли Общество 30 августа 18:09
Президент Азербайджана: Полад Бюльбюльоглу восстановил дом своего отца Политика 30 августа 18:08
Президент Азербайджана: Если Шуша армянский город, то почему он находился в таком состоянии, почему не построено ни одного здания? Политика 30 августа 18:05
Президент Ильхам Алиев: На первом этапе в городе Шуша планируется построить 25 жилых зданий Политика 30 августа 18:01
Порты Турции перевалили до 1 млн тонн грузов из Туниса Турция 30 августа 18:00
Президент Ильхам Алиев: По моему указанию это дьявольское гнездо было полностью разрушено Политика 30 августа 17:59
Центр развития электронного правительства Азербайджана подписал контракт почти на 100 тыс. манатов ИКТ 30 августа 17:58
Президент Азербайджана: Нынешний ход событий показывает, что этот вопрос никогда не решился бы путем переговоров Политика 30 августа 17:56
Президент Ильхам Алиев: Черные страницы азербайджанской истории остались уже позади и мы вновь задышали Политика 30 августа 17:54
Продолжается ремонт участка дороги Баку-Губа-граница РФ Общество 30 августа 17:53
Более 1600 человек занимаются спасением жителей Луизианы из-за урагана "Ида" США 30 августа 17:52
Президент Азербайджана: Понятия «Нагорно-Карабахская республика» нет Политика 30 августа 17:52
Президент Ильхам Алиев: Ремонт мечети Юхары Говхерага, можно сказать, завершается Политика 30 августа 17:50
Президент Азербайджана: Сегодня Шуша уже возрождается Политика 30 августа 17:46
В Азербайджане обнародована численность пенсионеров Общество 30 августа 17:42
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы в Шуше и отныне будем жить в Шуше вечно Политика 30 августа 17:42
Ферганский НПЗ в Узбекистане приступит к серийному производству новых видов масел Бизнес 30 августа 17:41
Президент Азербайджана: Когда проводились Дни поэзии Вагифа, моему отцу было 59 лет, сегодня мне 59 лет Политика 30 августа 17:40
Президент Ильхам Алиев: Переговорный процесс продолжался около 30 лет и не дал никакого результата Политика 30 августа 17:38
Президент Ильхам Алиев: После оккупации города Шуша вандалами был разрушен мавзолей Вагифа Политика 30 августа 17:36
Президент Ильхам Алиев: Благодаря воле и решимости великого лидера мавзолей Моллы Панаха Вагифа был возведен Политика 30 августа 17:33
Все новости