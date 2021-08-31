БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт в Физули станет транспортно-логистическим центром региона.

Об этом во вторник сказал Trend член парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Айдын Гусейнов.

Он отметил, что всего через 7-8 месяцев после окончания Отечественной войны на освобожденных территориях в эксплуатацию уже введена часть объектов инфраструктуры, энергетического комплекса, сферы коммунальных услуг. Кроме того, по его словам, стремительно продолжаются работы по строительству транспортной инфраструктуры, среди которых завершающееся строительство Дороги Победы и международного аэропорта в Физули, отличающихся своей стратегической важностью.

Депутат напомнил, что фундамент аэропорта был заложен главой государства 14 января 2021 года: «Ввод в эксплуатацию международного аэропорта в Физули повысит внимание и к другим транспортно-транзитным коммуникациям, строительство которых продолжается в Карабахе».

Гусейнов подчеркнул, что строительство и ввод в эксплуатацию этого аэропорта в сжатые сроки имеет большое политическое и экономическое значение.

«Этот аэропорт сыграет важную роль в развитии региона, в осуществлении перевозок для ускоренного выполнения восстановительных работ на этих территориях, учитывая расстояние между столицей Азербайджана и Карабахом. Международный аэропорт в Физули является вратами Дороги Победы и ключом основных транспортных узлов по направлению к Шуше. С этого аэропорта граждане Азербайджана и зарубежные гости смогут отправляться в другие регионы Карабаха. Это повысит интерес к региону, в частности, будут созданы стимулы для экономического привлечения инвесторов. В ближайшее время аэропорт в Физули станет одним из привлекательных инвестиционных зон региона. Карабах будет зоной для туризма. Одним из условий для развития туристического сектора является удобная дорожная инфраструктура, и аэропорты будут открытыми вратами для туризма в Карабахе» – сказал он.

В заключение Айдын Гусейнов добавил, что ввод в эксплуатацию аэропорта в Физули также означает создание новых рабочих мест: «Уже объявлены вакансии по приему сотрудников, которые будут работать в этом аэропорту. К строительству аэропорта до настоящего времени привлечено 500 граждан Азербайджана. В дальнейшем на этой территории будет увеличено число международных рейсов и объем грузоперевозок».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)