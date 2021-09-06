Отчет «Разрушение кладбищ» Комиссии США по международной религиозной свободе является предвзятым и необъективным – Заявление (версия 2)

Политика 6 сентября 2021 16:09 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Отчет «Разрушение кладбищ» Комиссии США по международной религиозной свободе является предвзятым и необъективным.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными структурами по поводу связанной с нашей страной части отчета «Разрушение кладбищ» Комиссии США по международной религиозной свободе от первого сентября 2021 года.

В заявлении подчеркивается:

«На днях Комиссия США по международной религиозной свободе (U.S. Commission on International Religious Freedom – USCIRF) опубликовала отчет под названием "Разрушение кладбищ". К сожалению, на фоне реального отношения азербайджанской стороны к историческому и религиозному наследию, в том числе к надгробным памятникам, в отчете были выдвинуты сфабрикованные притязания, не отражающие реальной ситуации, ссылающиеся на ложную информацию, распространяемую армянами. Несмотря на то, что отчет охватывает период после 2018 года, раздел об Азербайджане повторяет "притязания по Нахчывану и Баку", относящиеся к началу 2000-х годов, а вандализм армян по отношению к азербайджанским кладбищам упоминается поверхностно, и хотя в документе есть отдельный подзаголовок под названием "Еврейские кладбища", в него не была включена информация об актах вандализма в отношении мемориала в память о жертвах Холокоста и еврейских кладбищ в Армении в 2020 и 2021 годах.

Заявляем, что в целом за историю независимости Азербайджана не был зафиксирован ни один факт разрушения захоронений или кладбищ. Даже в период 44-дневной Отечественной войны Вооруженные силы Азербайджана не наносили ударов по гражданским объектам противника, включая здания религиозного назначения. Факт был неоднократно подтвержден зарубежными журналистами.

Хотя в отчете подчеркивается, что факт разрушения могил и других мест, принадлежащих азербайджанцам, умышленный обстрел кладбища армянскими вооруженными силами во время похорон на территории Тертерского района во время последней войны, гибель четверых людей, ранение еще четверых был подтвержден организацией Human Rights Watch, странно, что эти сведения были размещены в разделе под заголовок "Азербайджан". Все вышеприведенное и отсутствие в отчете раздела под заголовком "Армения" является показателем того, насколько проармянским и предвзятым является данный материал.

К сожалению, в отчете нет сведений об этнической чистке и геноциде на признанных ООН территориях Азербайджана, которые на протяжении почти 30 лет держала под оккупацией Армения, армянизации азербайджанских топонимов, разрушении, наряду с сотнями историко-культурных памятников, свыше 60 мечетей, около 200 святилищ, осквернении религиозных ценностей армянами, которые держали в полуразрушенных мечетях скот, а также о факте григорианизации или разрушения относящихся к культурному наследию Кавказской Албании или Православной церкви христианских храмов.

Ни для кого не секрет, что в период оккупации граждане Азербайджана были лишены возможности посещать могилы своих родственников, и в целом более 900 азербайджанских кладбищ были либо полностью разрушены, либо останки покойных были извлечены из могил, осквернены, а надгробные плиты были разграблены.

Всеми этими преступными действиями противоположная сторона грубейшим образом нарушила "Международный пакт о гражданских и политических правах", Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта от 14 мая 1954 года, Европейскую Конвенцию об охране археологического наследия от 1992 года, Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО от 1972 года, а также ряд других международных норм и стандартов.

Отметим, что наряду с представителями действующего в нашей стране дипломатического корпуса, такие организации, как ИСЕСКО, Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), Международный фонд тюркской культуры и наследия (ТЮРКСОЙ), а также зарубежные журналисты, выполняя миссии на освобожденных территориях, посетили кладбище в Джебраильском районе, которое является примером вандализма, совершенного армянами против кладбищ, и сделали призывы для осуждения мировой общественностью армянских зверств, свидетелями которых они стали.

К сожалению, за период 30-летней оккупации некоторые профильные международные организации были безразличны к этому вопросу, несмотря на требования азербайджанской стороны, а авторитетные международные организации, в том числе ЮНЕСКО, не направили миссию для расследования указанных фактов.

Отметим, что сразу после окончания боевых действий Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил, что все религиозные памятники, разрушенные вооруженными силами Армении на освобожденных территориях, будут восстановлены, и по поручению главы государства на основе программы "Великое возвращение" был дан старт масштабному процессу восстановления на основе плана социально-экономического развития этих территорий. Наряду с государственными структурами, в процессе восстановления активно участвует и Фонд Гейдара Алиева, и в настоящее время успешно реализуются реставрационные проекты.

В заключение, выражая глубокое сожаление по поводу предвзятой и необъективной информации, мы вновь подчеркиваем, что взявшая на себя такую ответственность, как анализ и оценка состояния свободы совести в мире, Комиссия США по международной религиозной свободе включила некоторые вопросы в отчет, не изучив их. Государственный комитет Азербайджана по работе с религиозными структурами вновь приглашает Комиссию США по международной религиозной свободе и другие соответствующие органы к сотрудничеству с целью подготовки более объективных и точных отчетов в этой области в будущем», – говорится в заявлении.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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