Азербайджан и Турция продолжают совместные учебные тренировки групп подводной атаки и обороны (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция продолжают совместные учебные тренировки групп подводной атаки и обороны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны.

На очередном этапе учений спецназовцы ВМС Азербайджана совместно с турецкими военнослужащими выполнили учебные задания с боевой стрельбой по планированию операций, обезвреживанию диверсионно-террористической группы условного противника, уничтожению его временной базы.

В учебных тренировках с привлечением катеров были уничтожены цели условного противника, успешно выполнены поставленные задачи.

(Перевод: Кямаля Сеидова)