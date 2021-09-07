Азербайджан и Турция продолжают совместные учебные тренировки групп подводной атаки и обороны (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция продолжают совместные учебные тренировки групп подводной атаки и обороны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны.
На очередном этапе учений спецназовцы ВМС Азербайджана совместно с турецкими военнослужащими выполнили учебные задания с боевой стрельбой по планированию операций, обезвреживанию диверсионно-террористической группы условного противника, уничтожению его временной базы.
В учебных тренировках с привлечением катеров были уничтожены цели условного противника, успешно выполнены поставленные задачи.
(Перевод: Кямаля Сеидова)
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