Освобождены от должности некоторые председатели районных организаций ПЕА по Баку

БАКУ /Trend/ - На заседании правления правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) 10 сентября были освобождены от занимаемых должностей председатель Сабаильской районной организации ПЕА Шамсаддин Гаджиев, Ясамальской - Таги Ахмедов, Насиминской - Малахат Ибрагимгызы, Гарадагской - Айдын Гусейнов, Низаминской - Садагат Велиева, Бинагадинской - Рамиз Геюшов, Пираллахинской - Хикмет Шикаров, Наримановской - Тамраз Тагиев, Сабунчинской - Мехрибан Абасгулиева, сообщает в пятницу Trend.

На заседании также были назначены новые председатели районных организаций ПЕА по Баку.

Так, председателем Сабаильской районной организации ПЕА стал Нагиев Мухтар Теймур оглу, Насиминской – Сулейманов Азер Абдул оглу, Ясамальской – Набиев Бахтияр Эйваз оглу, Наримановской – Велиев Самир Ахмед оглу, Хатаинской – Рагимзаде Вугар Гянджали оглу, Низаминской - Велибеков Рамиль Вагиф оглу, Бинагадинской - Исмайлов Вусар Гешем оглу, Сабунчинской – Велиев Мисирхан Иззет оглу, Сураханской – Сеидов Вугар Семендер оглу, Хазарской – Ахмедов Намиг Меджид оглу, Гарадагской - Алиев Гафар Мамед оглу и Пираллахинской - Абасов Эмиль Тофиг оглу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)