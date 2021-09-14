В Турции продолжаются совместные с Азербайджаном учения (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Чанаккале продолжаются учения Qardaş briqada с участием азербайджанских и турецких военнослужащих, говорится в публикации министерства национальной обороны Турции в Twitter, сообщает во вторник Trend.
"Учения азербайджанских военнослужащих, находящихся в Турции в рамках проекта Qardaş briqada, продолжаются в командовании 18-й механизированной пехотной бригады в Чанаккале", - говорится в публикации.
(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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