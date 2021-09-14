Делегация Ассоциации омбудсменов ОИС прибыла в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - По приглашению омбудсмена Азербайджана в страну прибыла делегация во главе с президентом Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества Шарафом Малкочем для осуществления миссии по изучению фактов на освобожденных азербайджанских территориях. Об этом сообщили во вторник Trend в Аппарате омбудсмена.
Было отмечено, что встречая гостей, омбудсмен Сабина Алиева рассказала о важности визита и поблагодарила делегацию.
В рамках визита, который продлится до 19 сентября, запланирован ряд официальных встреч.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация о деталях визита.
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