ПАСЕ призвала Армению предоставить все карты минных полей, установленных на ранее оккупированных землях Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Комитет ПАСЕ по вопросам миграции призвал Армению предоставить все карты минных полей, установленных на ранее оккупированных территориях Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на ПАСЕ.
Комитет сформулировал ряд рекомендаций для обеих стран по устранению гуманитарных последствий в краткосрочной и долгосрочной перспективе после второй Карабахской войны.
Также комитет выразил сожаление по поводу того, что после ноябрьского прекращения огня 159 азербайджанцев были убиты или ранены в результате взрывов мин, и призвал Армению «незамедлительно предоставить все имеющиеся в ее распоряжении карты минных полей».
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