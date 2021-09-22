Азербайджан и Турция расширят обмен опытом в сфере мобилизации и призыва на военную службу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция могут расширить обмен опытом в области мобилизации и призыва на военную службу, сообщили в четверг Trend в Государственной службе Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу.

По ее данным, начальник госслужбы генерал-полковник Арзу Рагимов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем начальника управления по мобилизации министерства национальной обороны Турции Мехметом Эрдоганом.

Стороны обсудили на встрече вопросы дальнейшего расширения обмена опытом в сфере мобилизации и призыва на военную службу и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)