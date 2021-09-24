Делегация Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС находится в Агдаме (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Делегация Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) прибыла в Агдам, сообщает в пятницу Карабахское бюро Trend.

Члены делегации ознакомятся с ситуацией в Агдаме, а затем посетят Тертер и Гянджу для ознакомления с последствиями ракетных обстрелов этих городов армянскими вооруженными силами во время войны.

Ранее сообщалось, что еще одна международная делегация находится с официальным визитом в Азербайджане для расследования фактов преступлений Армении на азербайджанских территориях в период оккупации.

Делегация, состоящая из экспертов и возглавляемая председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС, расследует военные преступления, совершенные Арменией против Азербайджана, оценивает факты разрушения культурных памятников и последствия совершенного экологического террора.

(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)