Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана принял решение об ослаблении карантинного режима

БАКУ /Trend/ - С учетом увеличения количества вакцинированных граждан в Азербайджане, а также неуклонного снижения динамики инфицированных, принято решение о применении следующего этапа ослаблений в рамках особого карантинного режима, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.