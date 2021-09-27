На заседании глав МИД стран-членов Тюркского совета почтили память шехидов Отечественной войны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На заседании министров иностранных дел стран-членов Тюркского совета, проходящем в Стамбуле, минутой молчания почтили память шехидов 44-дневной Отечественной войны Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

Во время выступления на заседании глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выразил признательность за солидарность, которую страны-члены Тюркского совета проявили во время 44-дневной войны, а также после нее в работах по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана, и пригласил участников заседания почтить минутой молчания память шехидов Отечественной войны.

Выступая на заседании, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что сегодня исполняется годовщина начала 44-дневной войны Азербайджана, в результате которой от оккупации были освобождены земли страны: "Мы с уважением чтим память шехидов Азербайджана, отдавших свои жизни за Родину".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)