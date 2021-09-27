Руководство минобороны Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения и Вторую Аллею шехидов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с годовщиной начала Отечественной войны Азербайджана 27 сентября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Аллею почетного захоронения и Вторую Аллею шехидов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Вначале были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтена его память.

Затем руководство министерства обороны посетило Вторую Аллею шехидов. Минутой молчания была почтена память сынов Отечества, павших за независимость и территориальную целостность страны, вознесены молитвы за упокой их душ, возложены цветы к их могилам.

В ходе визита министр обороны дал интервью прессе, выслушал обращения граждан и дал соответствующие указания по решению вопросов, затронутых в ходе обращений.

(Перевод: Кямаля Сеидова)