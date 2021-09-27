При виде Агдама мне было трудно поверить, что там действительно когда-то был город – докладчик ПАСЕ

БАКУ /Trend/ - При виде Агдама мне было трудно поверить, что там действительно когда-то был город.

Об этом, как передает Trend, во время осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил ирландский депутат Пол Гаван (Paul Gavan) – автор доклада «Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном».

«Приехав в когда-то процветающий и имеющий население в 30 000 человек Агдам, я воочию стал свидетелем учиненных там разрушений. Было трудно поверить, что там когда-то действительно был город. Для меня это было абсолютным шоком. Это в лишний раз убеждает меня, что война – это трагедия и разрушения», – сказал он.