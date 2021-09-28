В Азербайджане увеличен численный предел работников Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям – Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о внесении изменения в Указ Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики" от 5 сентября 2012 года № 706.

Согласно документу, численный предел работников Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана увеличен с 895 до 995 штатных единиц.