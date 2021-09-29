Азербайджан не хочет даже слышать о статусе и автономии для армян - посол Рахман Мустафаев в интервью Radio France internationale

БАКУ/Trend/ - В сегодняшнем утреннем выпуске Международного радио Франции (Radio France internationale), которое имеет аудиторию около 45 млн. слушателей, прозвучали фрагменты из интервью с послом Азербайджана во Франции Рахманом Мустафаевым, которое было приурочено к первой годовщине начала второй карабахской войны, сообщает Trend.

Комментируя отношения с Францией и ее роль в процессе урегулирования, посол Мустафаев отметил, что Франция была первой и единственной страной, которая в самом начале войны и в ходе ее публично высказалась в пользу Армении и заняла, таким образом, пристрастную, необъективную позицию, несмотря на свой статус посредника. Но мы, подчеркнул азербайджанский посол, перевернули эту страницу и смотрим в будущее.

Война закончилась, конфликт урегулирован, но мы с Арменией не находимся в состоянии мира. Поэтому необходимо, добавил посол, начать диалог и работу по заключению соглашения о мире.

Другие страны могут давать свои советы и предложения, но эта работа касается только двух наших стран.

Комментируя ответ посла на вопрос о возможном статусе и автономии для армян Карабаха, журналист сделал следующий вывод: "Азербайджан не хочет даже слышать о статусе и автономии для армян".