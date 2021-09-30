С завершением карабахского конфликта на Южном Кавказе появились широкие возможности для экономической интеграции - американский аналитик

БАКУ/Trend/ - С завершением карабахского конфликта на Южном Кавказе появились широкие возможности для экономической интеграции.

Об этом сказала Trend американский аналитик Ирина Цукерман.

«ЕС уже выразил заинтересованность в участии в разработке новых технологий, инициативах по развитию "зеленой" энергетики, реализации концепции "умных" городов, предложенной Азербайджаном. Теперь три страны Южного Кавказа могут сотрудничать в плане взаимовыгодного развития предпринимательства и привлечения инвестиций, которые могут принести пользу всему региону, и получить большую прибыль от совместного использования туристических маршрутов и инициатив».

Далее, Цккерман отметила, что уровень подготовки азербайджанской армии стал неожиданностью для Еревана и сыграл как тактическую, так и психологическую роль в военной победе Азербайджана.

«Во время Второй карабахской войны азербайджанская армия продемонстрировала высокий уровень боевой готовности, отличную координацию между подразделениями и операторами новых технологий.

Азербайджанская армия была оснащена первоклассным вооружением и оборудованием, которое превзошло российское оружие, бывшее у Армении. За счет использования новейших технологий, таких как высокоточные беспилотные летательные аппараты Bayraktar ТВ2, Азербайджану удалось предотвратить значительные человеческие потери.

В ходе войны нового поколения азербайджанская армия была ориентирована в основном на воздушные удары, чем на наземную стратегию, в результате чего армянские вооруженные силы, которые больше полагались на традиционные боевые атаки с применением обычных вооружений, потерпели полное поражение. Армения также обстреливала гражданские объекты, пытаясь вызвать у Азербайджана ответную реакцию», – сказала она.