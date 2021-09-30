БАКУ/Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в открытии Международного аэропорта в Физули. Об этом сказал в четверг Trend источник в администрации президента Турции.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве Международного аэропорта в Физули в январе 2021 года.

Церемония закладки фундамента аэропорта состоялась 14 января.

Город Физули был освобожден от армянской оккупации 17 октября 2020 года.