Эрдоган примет участие в открытии Международного аэропорта в Физули

Политика 30 сентября 2021 10:45 (UTC+04:00)
Эрдоган примет участие в открытии Международного аэропорта в Физули

БАКУ/Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в открытии Международного аэропорта в Физули. Об этом сказал в четверг Trend источник в администрации президента Турции.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве Международного аэропорта в Физули в январе 2021 года.

Церемония закладки фундамента аэропорта состоялась 14 января.

Город Физули был освобожден от армянской оккупации 17 октября 2020 года.

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