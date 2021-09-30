Приступил к работе Центр командного управления Командования Сухопутных войск Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В целях стабильного управления силами и средствами, находящимися в непосредственном подчинении командования Сухопутных войск Азербайджана, обеспечения взаимодействия с другими родами войск, анализа и информирования вышестоящего командования о данных, поступающих из штабов и войск, приступил к работе Центр командного управления, передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В центре, функционирующем во взаимодействии с центральным командным пунктом министерства обороны, был представлен брифинг о событиях, произошедших в течение дня в воинских частях, подчиненных командованию Сухопутных войск, а также на приграничных территориях, заслушаны доклады командиров.

Было отмечено, что оперативная обстановка по каждому направлению отслеживается посредством оптико-электронных средств наблюдения, взаимодействие с силами и средствами родов войск осуществляется непрерывно.