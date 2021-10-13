Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана
БАКУ /Trend/ - 12 октября 2021 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахияном, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.
Министры обменялись мнениями о нынешнем состоянии отношений между двумя странами.
Стороны отметили, что наблюдаемая в последнее время риторика не соответствует уровню дружественных отношений между нашими странами и все разногласия должны быть урегулированы путем диалога.
Министры подчеркнули важность постоянного руководствования принципом уважения территориальной целостности и суверенитета стран.
В ходе телефонного разговора было решено обсудить вопросы, связанные с транзитом через территорию Азербайджанской Республики, путем прямых контактов между соответствующими государственными органами.
Министры также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.