Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана

БАКУ /Trend/ - 12 октября 2021 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахияном, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Министры обменялись мнениями о нынешнем состоянии отношений между двумя странами.

Стороны отметили, что наблюдаемая в последнее время риторика не соответствует уровню дружественных отношений между нашими странами и все разногласия должны быть урегулированы путем диалога.

Министры подчеркнули важность постоянного руководствования принципом уважения территориальной целостности и суверенитета стран.

В ходе телефонного разговора было решено обсудить вопросы, связанные с транзитом через территорию Азербайджанской Республики, путем прямых контактов между соответствующими государственными органами.

Министры также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.