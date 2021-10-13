Президент Ильхам Алиев: Мы отвергаем все обвинения против Азербайджана, связанные с привлечением Израиля на освобожденные земли

БАКУ /Trend/ - Мы отвергаем все обвинения против Азербайджана, связанные с привлечением Израиля на освобожденные земли.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 7 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Причина происходящего очень проста. Азербайджан хочет уважительного отношения к своим границам. После освобождения Карабаха мы вышли к своим границам с Арменией. Мы пришли к своим границам и встали там. Дорога между некоторыми городами Армении проходит через территорию Азербайджана. Мы стали замечать, что эта дорога используется для незаконной перевозки товаров в Карабах, на нашу территорию. Это неприемлемо. Мы требуем, чтобы к нашим границам относились с уважением. Мы не нарушаем границы какой-либо другой страны. Таким образом, наш месседж был очень прост – остановите это! Мы, не обнародовав это, по-дружески сказали им, чтобы они остановили это, потому что это неправильно. Мы контролируем эти дороги и видим. Обмануть, заявить, что «этого не было», невозможно. К сожалению, на это предупреждение не было дано адекватного ответа. Затем нам пришлось предпринять второй шаг. Мы подготовили дипломатическую ноту, пригласили посла и объявили об этом общественности, чтобы положить этому конец. Однако на самом деле это приобрело еще более худшую форму, количество грузовых автомашин, направлявшихся из Ирана в Карабах, возросло. Мы посчитали этот шаг ударом, сознательным неуважением. После этого мы приняли другие меры, считающиеся абсолютно законными, что вызвало большую сумятицу, ненужные действия в соседней стране. Были сделаны неуместные заявления, прозвучали угрозы, вблизи наших границ были проведены военные учения. Непонятно, сначала было сказано, что военные учения являются плановым мероприятием. Потом было сказано, что это сделано для того, чтобы продемонстрировать нам что-то. Никто не сможет навязать нам свою волю. Мы хотим иметь дружеские отношения со всеми странами и, в первую очередь, с соседями. Во многих случаях, говоря о внешнеполитических приоритетах Азербайджана, - на самом деле все это напечатано, - я отмечал, что наш приоритет - отношения с соседними странами. С прежним правительством Ирана, с которым мы работали в течение восьми лет, нам удалось поднять наши отношения на самый высокий уровень, какой только возможен. У меня состоялось более десяти встреч с моим коллегой господином Хасаном Роухани. Все эти встречи были плодотворными. Мы подписали и реализовали многочисленные соглашения в области энергетики, транспорта, культурного развития, безопасности. По существу наши отношения превратились в символ дружбы и добрососедства. Что мы сделали, когда были избраны новое правительство, новый Президент Ирана? Мы направили на его инаугурацию представительную делегацию во главе с председателем парламента и заместителем премьер-министра. Они передали мой дружеский месседж непосредственно Президенту Ирана. Другой месседж, я особо отметил это ранее, был таким: “Просим обратить внимание на незаконную бизнес-деятельность иранских бизнесменов в Карабахе”. Мы были далеки от мысли обвинять правительство Ирана. Мы поняли, что это делают некоторые частные компании. Но мы попросили прекратить это. Что произошло в ответ – видят все. В итоге чего мы добились? Еще раз скажу, что ничего хорошего не произошло. Поэтому мы, в первую очередь, отвергаем все обвинения против Азербайджана, связанные с привлечением Израиля на освобожденные земли. Это полный абсурд. Это просто предлог, предназначенный для внутренней аудитории с тем, чтобы очернить Азербайджан. Каждый может поехать туда и убедиться в том, что там нет даже жизни. Все разрушено. Во-вторых, мы требуем, чтобы к нам относились с таким же уважением, с каким мы относимся к другим», - сказал глава государства.