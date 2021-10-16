Подразделения ПВО ВС Азербайджана выполняют боевые стрельбы (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2021 год, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) выполняют боевые стрельбы на общевойсковом полигоне.
Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны, основной целью боевых стрельб является совершенствование навыков личного состава в управлении зенитными ракетными комплексами (ЗРК) и повышение их боеспособности.
Личный состав также выполняет нормативы по выведению ЗРК "ОСА" со стартовой позиции и подготовке к боевому применению.
Боевые расчеты ЗРК профессионально выполняют задачи по обнаружению и уничтожению целей условного противника.
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