Президент Ильхам Алиев: Сегодня в истории Губадлинского района знаменательный и исторический день
БАКУ /Trend/ - Сегодня в истории Губадлинского района знаменательный и исторический день.
Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Губадлинского района.
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