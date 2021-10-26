Королева Великобритании поздравила Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В Палате лордов парламента Великобритании прозвучало поздравление королевы Елизаветы II Азербайджану.

Как сообщили Trend в азербайджанском посольстве в Лондоне, несколько дней назад член Палаты лордов британского парламента лорд Гурбан Хусейн обратился к правительству с вопросом, какие шаги предпринимает Великобритания для укрепления сотрудничества между двумя странами в связи с 30-й годовщиной восстановления независимости Азербайджанской Республики.

Лорд Голдсмит, отвечая на вопрос от имени британского правительства, передал поздравления королевы Елизаветы II по случаю годовщины восстановления независимости Азербайджана.

Он отметил, что правительство Великобритании продолжает деятельность по дальнейшему укреплению двусторонних связей с Азербайджаном.

Лорд Голдсмит, ссылаясь на недавний телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром Великобритании по делам европейского соседства и Америки Венди Мортон, отметил шаги, предпринимаемые в направлении дальнейшего углубления связей между двумя странами, особенно в области торговли и преподавания английского языка.

( Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)