Если Армения проявит искреннюю волю в отношениях с Азербайджаном, не будет никаких препятствий для нормализации отношений с Турцией – Эрдоган

БАКУ/Trend/ - Если Армения проявит искреннюю волю в отношениях с Азербайджаном, не будет никаких препятствий для нормализации отношений с Турцией.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 октября, выступая с заявлением для прессы с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Зангилане.