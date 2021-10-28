Канадская оборонная компания, применившая эмбарго на Турцию из-за Отечественной войны, обанкротилась

Политика 28 октября 2021 08:38 (UTC+04:00)
Канадская оборонная компания, применившая эмбарго на Турцию из-за Отечественной войны, обанкротилась

Обанкротилась канадская компания Telemus Systems Inc., применившая эмбарго на Турции из-за использования Азербайджаном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Bayraktar" TB2 против оккупационной армянской армии в Отечественной войне, передает Trend со ссылкой на отчет KPMG, предоставляющей аудиторские, налоговые и переводческие услуги.

Отметим, что компания Telemus Systems Inc. оснащала БПЛА турецкого производства камерами наблюдения и другим электронным оборудованием, а основными ее клиентами были турецкие предприятия. Правительство Канады ввело эмбарго на поставки оружия Турции в октябре того же года из-за поддержки Азербайджана в Отечественной войне, после чего Telemus Systems Inc. стала сталкиваться с проблемами при реализации своей продукции. Экспортные разрешения компании Telemus Systems Inc. были аннулированы канадским правительством в апреле 2021 года.

В 2020 году компания Telemus Systems Inc. объявила об убытках в размере 360 тысяч долларов, а 31 июля этого года - 1,1 миллиона долларов. Компания прекратила производство в августе этого года.

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