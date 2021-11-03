Объявлена повестка очередного заседания Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Внеочередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 5 ноября.

Как сообщает Trend, в повестку заседания включены 10 вопросов.

1. Заявление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по случаю 8 ноября – Дня Победы.

2. Об объявлении амнистии по случаю 8 ноября – Дня Победы.

3. Законопроект о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "Об образовании" (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "О профессиональном образовании" (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "О приватизации государственного имущества".

8. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "30 летие Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики (1992-2022)" и медали Азербайджанской Республики "За эффективное сотрудничество с таможенными органами" (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "100-летие Азербайджанского Государственного педагогического университета (1921-2021)" (первое чтение).

10. законопроект о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медали Азербайджанской Республики "За сотрудничество в сфере оборонной промышленности" и юбилейной медали Азербайджанской Республики "15-летие Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики (2005-2020)" (первое чтение).

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)