Милли Меджлис обсуждает заявление в связи с 8 ноября - Днем Победы

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на своем пленарном заседании пятого ноября обсуждает заявление парламента в связи с 8 ноября - Днем Победы, сообщает в пятницу Trend.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на заседании отметила, что весь мир увидел, на что способна азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

"Героизм азербайджанской армии – источник нашей гордости. Еще один фактор победы Азербайджана – национальное единство. Противник не устоял перед нашим национальным единством. Сегодня азербайджанский флаг гордо развевается в Карабахе, Восточном Зангезуре. Мы в вечном долгу перед Верховным главнокомандующим и нашими Вооруженными силами за эту победу", - сказала Гафарова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)