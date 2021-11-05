Youtube-канал VMedia: Кто в Армении против разблокирования дорог? (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В новом ролике Youtube-канала VMedia рассказывается о том, что бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, видимо, посмотрел предыдущий ролик (https://www.youtube.com/watch?v=gwFLK8UPZ1Y ) канала про Сержа Саргсяна, где говорится, что если героев фильма "Тупой и еще тупее" было двое, то в команде Саргсяна их куда больше.

"В результате Оганян почувствовал себя несправедливо забытым и обойденным вниманием, поспешив быстренько войти в "почетный" список. И добиться этого он решил весьма своеобразным способом – путем запугивания своих соотечественников страшными последствиями разблокировки транспортных коридоров в регионе. При этом незадачливый вояка совершенно забыл, что это именно в Армении в течение 30 лет кричали о негативных последствиях закрытых коммуникаций. Теперь же, когда появилась возможность вернуться к мирной жизни и открытым дорогам, Оганян вдруг, оказывается, против этого… А уж промахи своей военной карьеры Оганян, видимо, и вовсе не желает вспоминать как страшный сон", - говорится в видеоматериале.