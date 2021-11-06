Агдам напоминает Хиросиму – помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Агдам напоминает Хиросиму.

Об этом сказал в субботу помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на панели на тему: "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества" в рамках VIII Глобального форума "Мир после COVID-19", передает Trend.

Он также сообщил о повсеместных разрушениях на азербайджанских территориях во время оккупации.

"Мы знали о разрушениях, но не думали, что они будут настолько масштабными. Агдам напоминает Хиросиму. Армения ничего не добилась за эти 30 лет оккупации. Теперь нужно менять ситуацию. Азербайджан готов к этому. Если мы изменим ситуацию и восстановим мир, то от этого выиграет весь регион", - сказал Гаджиев.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

Сегодня VIII Глобальный Бакинский форум завершит свою работу.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)