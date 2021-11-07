Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в город Шуша (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в город Шуша.
Как сообщает Trend, в публикациях говорится:
"Yolumuz Şuşayadır! Ey, doğma Vətən!"
"Yolun hər zaman açıq və işıqlı olsun, doğma Azərbaycan!"
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в город Шуша (ВИДЕО)
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