Глава МИД Азербайджана отбыл с рабочим визитом во Францию

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Париж.

Как сообщает во вторник Trend, в рамках визита планируются выступление министра на 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, а также ряд двусторонних встреч с официальными лицами.

(Перевод: Нубар Кулузаде)