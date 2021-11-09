Незаконный визит министра обороны Армении на территории Азербайджана - военно-политическая провокация – минобороны (Версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Незаконный визит министра обороны Армении на территории Азербайджана - военно-политическая провокация.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

"В СМИ Армении появилась информация о незаконном визите министра обороны Армении Аршака Карапетяна на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. Самовольное посещение министром обороны Армении азербайджанских земель, проведение встреч с незаконными армянскими формированиями и высказывание мнения об их боеготовности - военно-политическая провокация. Этот провокационный визит министра обороны Армении был преднамеренно осуществлен накануне годовщины подписания трехстороннего заявления президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении. Тем самым военно-политическое руководство Армении, грубо нарушая положения трехстороннего заявления, намеренно дестабилизирует обстановку в регионе и ставит под угрозу деятельность российских миротворцев", - говорится в заявлении.

Как отмечается, армянское военное руководство, вместо того чтобы сделать выводы из тотального поражения в 44-дневной второй Карабахской войне, приспособиться к новой геополитической ситуации в регионе, укрепить мир и безопасность, предпринимает попытки дешевых военных авантюр с расчетом на внутреннюю аудиторию.

«Визит министра обороны Армении в очередной раз свидетельствует о том, что Армения продолжает оказывать непосредственную поддержку незаконным армянским вооруженным формированиям, агрессивному сепаратизму и террористическим, подрывным действиям на территории Азербайджанской Республики. Вместе с тем на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, сохраняется присутствие остатков вооруженных сил Армении. Хотелось бы напомнить министру обороны Армении о судьбе его бывших коллег и армянских генералов, выступавших с утопическими заявлениями о «непроходимой линии Оганяна» и «новых войнах за новые территории». Предупреждаем военно-политическое руководство Армении, что в случае повторения подобных незаконных визитов на азербайджанские земли, будут приняты, руководствуясь законами Азербайджанской Республики, необходимые меры в целях предотвращения агрессивного сепаратизма и подрывных действий», - говорится в заявлении минобороны Азербайджана.