Депутаты Милли Меджлиса поздравили Президента Ильхама Алиева с награждением Высшим орденом тюркского мира
БАКУ /Trend/ - Депутаты Милли Меджлиса (парламент) поздравили Президента Азербайджана Ильхама Алиева с награждением Высшим орденом тюркского мира, сообщает во вторник Trend.
На пленарном заседании парламента 16 ноября его председатель Сахиба Гафарова отметила, что по решению Совета глав государств тюркоязычных стран Президент Азербайджана Ильхам Алиев был награжден Высшим орденом тюркского мира.
«В связи с этим поздравляем главу государства и желаем ему успехов», - сказала Гафарова.
Депутаты присоединились к поздравлению и пожелали Президенту Ильхаму Алиеву успехов в дальнейшей деятельности.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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Депутаты Милли Меджлиса поздравили Президента Ильхама Алиева с награждением Высшим орденом тюркского мира
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