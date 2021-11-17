Посольство Турции поздравило народ Азербайджана по случаю Дня национального возрождения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посольство Турции поздравило народ Азербайджана по случаю 17 ноября - Дня национального возрождения.

Как сообщает Trend, поздравление было размещено на официальной странице посольства в Twitter. В публикации говорится:

"Поздравляем народ Азербайджана с Днем национального возрождения, желаем, чтобы государственная независимость Азербайджана была такой же вечной, как братство Турции и Азербайджана!".