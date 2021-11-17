БАКУ/Trend/- ОБСЕ призывает к деэскалации напряжённости на границе Армении и Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде написала на своей странице в Twitter.

«Приветствуем прекращение огня между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России и призываем к деэскалации. Выражаем сожаление в связи с человеческими потерями»,- написала она.

Отметим, что в результате военной провокации, совершенной Арменией 16 ноября на государственной границе с Азербайджаном, погибли семь и были ранены 10 военнослужащих азербайджанской армии.