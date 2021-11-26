БАКУ /Trend/ - Будет создана Комиссия по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении, подписанном 26 ноября в Сочи Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и Президентом Российской Федерации Владимиром Путином.

"Условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней Комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения с последующей ее демаркацией при консультативном содействии Российской Федерации по запросу сторон", - отмечается в заявлении.