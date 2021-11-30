Вместимость военного вертолета, потерпевшего крушение, составляла 24 человека (Версия 2)

Политика 30 ноября 2021 23:00 (UTC+04:00)
Вместимость военного вертолета, потерпевшего крушение, составляла 24 человека (Версия 2)

БАКУ /Trend/ - Вместимость военного вертолета Государственной пограничной службы, потерпевшего крушение, составляла 24 человека.

Об этом сказал Trend военный эксперт Адалят Вердиев.

Сегодня около 10:40 во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарахейбат" в Хызынском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана. В результате крушение погибли 14 человек, два человека пострадали.

В настоящее время Генеральная прокуратура расследует инцидент. Обнаружен черный ящик вертолета и взяты показания свидетелей.

Военный эксперт Адалят Вердиев сказал, что потерпевший крушение вертолет МИ-17 вполне надежен. Эти вертолеты зарекомендовали себя во время Отечественной войны.

"От таких аварий никто не застрахован. Могут быть разные влияющие факторы. Причиной аварии может быть неисправность оборудования, человеческий фактор", - отметил Вердиев.

Эксперт сказал, что неправильно писать или делиться неточной информацией в социальных сетях без фактов. Найден черный ящик вертолета.

"Лучше дождаться результатов исследований. Истинные причины аварии будут раскрыты после того, как будут сняты показания уцелевших пилотов и прочитан дрозд. Конечно, если будет виновный, он будет наказан", - добавил эксперт.

Вердиев подчеркнул, что вертолет может перевозить 24 человека, там всего было 16 человек, что не превышало нормативов. Этот вертолет вмещает 24 человека, может перевозить более 4 тонн груза.

"Невозможно, чтобы вертолет был сбит, потому что во время крушения возгорания вертолета не было. Если бы он был сбит в небе, осколки разлетелись бы на более обширную территорию. Подобные аварии произошли в соседних странах, например, в Иране и России. Подобная авария произошла во время учений в Азербайджане впервые", - сказал эксперт.

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев в связи с произошедшей сегодня катастрофой вертолета заявил, что ни о каком постороннем воздействии в качестве причины крушения вертолета речи быть не может.

По его словам, пока конкретные причины произошедшего неизвестны.

"По предварительным данным, пилот Физули Джавадов имел большой опыт. Он участвовал в Первой Карабахской войне. Вертолет был новым, недавно были проведены ремонтные работы.

На данный момент черный ящик находится в Генпрокуратуре, будет проведено расследование и выяснена причина инцидента ", - отметил Гулиев.

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